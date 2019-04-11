قال الدكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسية والاقتصاد بجامعة السويس، إن مصر قادرة على زيادة الصادرت غير النفطية لأمريكيا بتصدير الصناعات النسيجية والزراعية، موضحا أن الولايات المتحدة دولة هامة ومن الطبيعي صنع علاقات مع كافة المراكز الأمريكية سواء مؤسسة الرئاسة أو الكونجرس.

وأضاف سلامة خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي وخلود زهران والمذاع على فضائية "ON E"، أن الرئيس الأمريكي ليس بمفرده من يصنع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية فهناك الكونجرس والعديد من المؤسسات التي لديها دور كبير في صناعه السياسة هناك وتظل علاقة مصر ليس مع ترامب بصفته ولكنها مع أمريكا كدولة كبرى ذات مؤسسات متشعبه.