محافظ الوادي الجديد: أنفقنا أكثر من 30 مليار جنيه على البنية التحتية

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة أنفقت أكثر من 30 مليار جنيه على البنية التحتية منذ 2014.

وأضاف الزملوط في حوار لبرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة "ten"، أنه جرى إنشاء الكثير من طرق الربط بين المحافظة ومختلف محافظات الجمهورية حيث تم ربط الفرافرة بالجيزة فى حدود 500 كيلو.

وتابع أن جميع هذه الطرق مهمة للغاية لربط جميع انحاء الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه تم عرض مشاكل المحافظة ومقترحاتها على مدار 3 ساعات ونصف مع الرئيس السيسي وتم اصدار 24 قرارا رئاسيا للوادي الجديد.