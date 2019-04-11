قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إنه بقدر نجاح زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لواشنطن، ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقدر ما ترصده هذه الزيارة من سموم.

وأضاف "أبو الغيط"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، أن هناك سموم تفرز في الولايات المتحدة الأمريكية ضد ما يُجرى في مصر والمنطقة العربية.

وتابع: "لازم نفتح عنينا ولا يخدعنا أحد مثلما خُدع الشعب المصري في عام 2011، الخداع أصلا بدأ في 2005 وليس في 2011".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الرئيس السيسي حقق تقدمًا كبيرًا في محاربة الإرهاب بمصر.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي، في البيت الأبيض، الثلاثاء، أن "الرئيس السيسي يقوم بعمل عظيم".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل للعاصمة واشنطن، في الثامنة من مساء الاثنين 8 أبريل (بتوقيت القاهرة)، الثانية ظهرا (بتوقيت الولايات المتحدة)، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.