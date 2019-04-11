قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تعد الأب الروحي لكل التنظيمات الإرهابية، موضحًا أنه إذا استطاع العالم الإسلامي إعادة صياغة المفاهيم الدينية سيتم وضع النقاط على الحروف.

وأضاف "أبوالغيط"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الجيش العراقي لا يسيطر بالكامل على الأراضي العراقية فمازالت هناك جيوب تابعة للجماعات الإرهابية، حيث إن الفكرة لم يتم القضاء عليها بشكل كامل.

وتابع: "طالما الفكرة موجود يبقى قادرة على تجنيد وجذب، طالما الشاب غير مثقف، وعاطل، تفرض ثقلها وضغوطها على الإنسان".