أبو الغيط: الأوضاع التي أفرزت "داعش" موجودة حتى الآن

قال أحمد أبوالغيط ، الأمين العام للجامعة العربية، إن تنظيم "داعش" الإرهابي كقوة عسكرية منظمة تحتل أرض ضُرب ودمرت أدواته وقدراته العسكرية، ولكن التنظيم كخلايا قادرة على التجمع والضرب هنا وهناك والتخريب وتفجير السيارات والقيام بعمليات انتحارية ما زال موجود.

وأضاف "أبوالغيط"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، أن الفكر الداعشي موجود على مدى ألف سنة سابقة وما زال ممتد، مؤكدًا أن الأوضاع التي أفرزت تنظيم "داعش" ما زالت موجودة.

وأشار إلى أن القضاء على الفكر الداعشي لا يأتي إلا من خلال التعليم واتساع المناهج التعليمية في الدول العربية، ورفع مستوى الدخل ايضًا لدى الدول العربية، فضلًا عن تجديد الخطاب الديني.