زار وفد من عضوات بمجلس النواب، ضم سيلفيا نبيل ودينا عبدالعزيز ومنى جاب الله مؤسسة فتيات العجوزة، إحدى الدور التي تم تطويرها ضمن البرنامج القومي حماية الأطفال بلامأوي والمشردين، وتنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، في أول زيارة يقوم ممثلي مجلس النواب للمؤسسات التابعة للبرنامج.

وحرص النائبات على قضاء يوم داخل المؤسسة ومشاركه الفتيات تفاصيل يومهن والجلوس معهن في صفوفهن التعليمية، وزيارة الورش التدريبية الفنية والحرفية "التطريز - الخياطة"، وقضاء أوقات ترفيهيه بصحبة الفتيات، واستعرض فتيات العجوزة أنشطتهم الفنية الاستعراضية وتناولن وجبة الغداء بصحبتهن.

وأكدت البرلمانيات على ضرورة دعم البرنامج أطفال بلا مأوى وبذل قصارى جهدهم لدعم ملف حماية الأطفال بلا مأوى وتوفير أفضل حياة ممكنة للأبناء والفتيات، وتوفير بيئة تربوية ونفسية وصحية جيدة، خصوصا بعد الوقوف على مدى تطور دور الرعاية التابعة لبرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، بما يحقق طموحات الأبناء..