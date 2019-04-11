الكشف على 3 ملايين و467 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة" في الدقهلية

قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن عدد المواطنين، الذين وُقع الكشف عليهم ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" بلغ 3 ملايين و467 ألفا و623 مواطنا، منهم 16 ألفا و234 مواطنا، وقع الكشف عليهم أمس الأربعاء.

وأضاف "شاروبيم"، في تصريحات صحفية، إن نسبة ما تم الكشف عليهم بلغت 82% من إجمالي عدد المواطنين المستهدفين، أن الدقهلية التي تحتل صدارة محافظات المرحلة الثالثة والأخيرة من المبادرة يمكنها تحقيق المستهدف بالكامل، خلال الفترة المقبلة، للإقبال الكبير من المواطنين على فرق الكشف التي تعمل في الدقهلية والبالغ عددها 1800 فريق عمل، كما أن حرص المواطنين على الكشف للاطمئنان على صحتهم له دور إيجابي في إقبالهم على الكشف.

وأشار إلى انتظام العمل بالمبادرة وحسن التعامل مع المواطنين وجودة الخدمة المقدمة، فضلا عن تقديم العلاج بالمجان في حالة تأكد الإصابة بفيروس "سي"، كل هذه الأسباب كانت حافزا لتوجه المواطنين إلى نقاط الكشف المنتشرة على مستوى المحافظة.