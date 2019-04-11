أعلن الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، اتخاذ كل الاحتياطات والاستعدادات والتدابير، لانطلاق موسم توريد القمح 2019، في 15 أبريل الجاري.

وقال "مرزوق"، في تصريحات صحفية، اليوم، إنهم عقدوا اجتماعات عدة، بحضور وكيلي وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، لبحث كل الاستعدادات لبدء الموسم، بجانب تلاشى كل التوجيهات التى وجهها الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، مشيرا إلى توجيه مديرية التموين ومباحث التموين بالقليوبية بتشديد الرقابة على جميع مراحل صرف وتسويق القمح ومراجعة الكميات الموردة والمنصرفة أولا بأول.

وأوضح أن مديرية التموين بالمحافظة ستقوم بمتابعة إجراءات التخزين السليم بالصوامع والهناجر والشون وإجراء فحص حشرى كل 15 يوما وإرسال تقرير للوزارة والمحافظة، لسرعة مواجهة أى عقبات تواجه عملية التخزين، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم تقرير آخر نصف شهرى عن كل الأعمال التى تتم بالصوامع وأماكن التخزين لرفعه للجهات المختصة.

وأشار إلى رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة، لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة، والتي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، مشيرا إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة لموسم 2019 هي "صوامع مسطرد، بنكري الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية، و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيري" التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي كجهة تسويقية.

وأوضح أنه يتواجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية، وعضوية مندوبين من "الزراعة، والصادرات والقبانية، والشركة، والجهة المسوقة"، وذلك طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2019، مضيفا أن موسم استلام القمح يبدأ فى 15 أبريل الجارى ولمدة 3 شهور.