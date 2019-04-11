استقبل وزير النقل المهندس كامل الوزير، كلا من السفير البريطاني بالقاهرة، جيفرى آدامز، والسفير الكندي بالقاهرة جيس داتون، وذلك لبحث سبل التعاون في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل على عمق العلاقات بين مصر وكلا من بريطانيا وكندا، مشيدا بالتعاون القائم مع الشركات الكندية في مجال مترو الانفاق ومشيرا الى أنه يتطلع الى التعاون مع الشركات البريطانية في قطاع النقل بما لها من خبرة كبيرة في هذا القطاع، لافتا إلى اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم منظومة وسائل النقل الجماعي سواء داخل القاهرة أو في عواصم المحافظات أو تلك التي تربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن مصر تشهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في مجالات النقل، وذلك في ظل إرادة سياسة داعمة لإحداث نقلة نوعية كبيرة في كافة قطاعات النقل.

وأضاف المهندس كامل الوزير، أن أولى المجالات التي يمكن التعاون فيها مع الشركات البريطانية هي مجال اصلاح وصيانة خطوط السكة الحديد بما للشركات الإنجليزية من خبرة كبيرة في هذا المجال، مضيفا أن الوزارة وفقا لاستراتيجيتها في تحسين وتطوير منظومة السكك الحديدية ستقوم مستقبلا بعمل نظام جديد للدخول والخروج من محطات السكك الحديدية مشابه لنظام الدخول والخروج بمترو الأنفاق، وذلك عن طريق تركيب بوابات إلكترونية للدخول والخروج في كافة المحطات بما يضمن حصول الراكب على التذكرة قبل دخول المحطة وهو ما يمكن التعاون من خلاله مع الشركات الكندية والبريطانية.

وأوضح الوزير، أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفاده من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي لذا يتم العمل على تطوير كافة الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية، الذي يتم إعداده حاليا وأن مجال ادارة وتشغيل المحطات المتعددة الأغراض في الموانئ البحرية المصرية مجال هام يمكن أن يكون قاعدة للتعاون بين مصر وبريطانيا وخاصة مع التقدم الكبير لبريطانيا في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد السفير البريطاني بالقاهرة على إمكانية التعاون في مجال السكك الحديدية في مجال إصلاح السكك الحديدية ومجالات أخرى، مشيرا إلى أنه سيدعو الشركات البريطانية المتخصصة في قطاعات النقل لبحث التعاون في المجالات التي تم التباحث حولها.

كما أعرب السفير الكندي بالقاهرة، عن سعادته بهذا اللقاء وبتطلعه إلى زيادة التعاون القائم بين الشركات الكندية والمصرية في مجال مترو الأنفاق والسكك الحديدية وفي مجال النقل الجماعي.