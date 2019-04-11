أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال مارس الماضي بلغ نحو 3 مليار و469 مليون جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى محصلة عنها بمبلغ 936 مليون جنيه خلال نفس الشهر.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من مصلحة الجمارك تضمن إفراج جمارك الاسكندرية نحو6311 سيارة ملاكي موديلات مختلفة بقيمة تبلغ حوالى مليار و 943 مليون جنيه خلال شهر مارس الماضي، وهو الشهر الثالث لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن إجمالي ما تم سداده لاستيراد تلك السيارات من ضرائب ورسوم جمركية ورسم تنمية نحو 509 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن جزءا كبيرا من تلك السيارات استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير التي تنص على إعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات، حيث تم إعفاء تلك السيارات من سداد أكثر من 778 مليون جنيه بفضل تلك الاتفاقيات الثلاث، التي تستهدف من خلالها الحكومة خفض أسعار السلع المستوردة لصالح المستهلك النهائي إلى جانب مضاعفة صادراتنا لأسواق تلك الدول والتجمعات الاقتصادية.

كما أشار رئيس مصلحة الجمارك، إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1124 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة 703 ملايين جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 153.5 مليون جنيه، واستفادت أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفائها من سداد نحو 55 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 892 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر مارس 2019 بقيمة بلغت 822 مليونا جنيها وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 108.5 مليون جنيه، واستفادت أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية والتركية وأغادير ليتم اعفائها من سداد نحو 22 مليون جنيه.