"التنظيم والإدارة" ينتهي من تدريب 1097 مرشحا لتولي وظائف قيادية

أنهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تدريب 1097 مرشحاً لتولي وظائف قيادية في 186 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، خبداية من يوليو 2018 حتى مارس الماضي، في إطار برامج الإدارة العليا والتي ينفذها الجهاز بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي.

وتناول البرنامج التدريبي عدة محاور، منها الإدارة الاستراتيجية، التغيير، والتطوير الإداري، وإعادة الهيكلة وإدارة الاجتماعات، والإدارة الوقائية للأزمات، بالإضافة إلى الحقوق التأمينية للعاملين بالقطاع الحكومي ومهارات القيادة، وإدارة منظومة الابتكار إلى جانب السلطات المالية في ضوء اللوائح والقوانين.

وتتضمن برامج الإدارة العليا عدة برامج تدريبية توجه بالأساس إلى المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وتهدف إلى تنمية وعي قيادات الجهاز الإداري للدولة بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمحلية والعالمية وتأثيرها على بيئة العمل للتكيف معها ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمواجهتها وتتضمن برامج الإعداد لشاغلي وظائف الدرجات العالية والممتازة ومدير عام وبرنامج الوكيل الدائم.

ويمثل المتدربون عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة منها ديوان عام وزارة التضامن، مركز بحوث الصحراء، الأزهر الشريف، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وغيرها بواقع 775 من المتدربين من الذكور و322 من المتدربات من الإناث.

ويواصل الجهاز تنفيذ خطته التدريبية للنصف الثاني من العام الجاري في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتدريب، والتي تتضمن خمس محاور هي "برامج بداية، وبرامج المسار الوظيفي، وبرامج القيادة الوسطى، وبرامج الإدارة العليا، وبرامج بداية جديدة".