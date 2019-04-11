قالت الناشط السودانية أميمة أحمد، إنّ زمن عمر البشير ولى وانتهى، وأكدت في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، أنّ البشير وضع قيد الإقامة الجبرية، ليبدأ السودان مرحلة جديدة.

وأكدت الناشطة السودانية اعتقال رؤوس النظام الحاكم في السودان الذين ارتبطوا بنظام "البشير"، ووصفت الأحداث التي يمر بها السودان بـ"التاريخية"، قائلة: "الشارع يحتفل الآن برحيل نظام البشير، رحل زمن الظلم الذي مارسه هذا النظام، ونحن الآن في انتظار بيان الجيش".

ويترقب الشارع السوداني بيانا مهما للجيش بعد قليل، وسط تجمع للمحتجين في الشوارع والميادين، بينما أكدت مصادر حكومية سودانية تنحي الرئيس عمر البشير، مشيرة إلى استمرار المشاورات لتشكيل مجلس انتقالي، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية" نقلا عن "رويترز".

وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسميّة السودانيّة، الخميس، أنّ القوّات المسلّحة السودانيّة ستُصدر بيانا هامّا بعد قليل، ما أثار حماسة وهتافات فرح بين المعتصمين أمام المقر العام لقيادة هذه القوات في الخرطوم منذ ستة أيام.

ودعا منظمو التظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير السودانيين إلى التوجه إلى مكان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.

ولم تُقدّم وسائل الإعلام الرسميّة السودانيّة تفاصيل عن مضمون الإعلان، وبدأت ببثّ أناشيد وطنيّة.

ومن المتوقع أن يلقي البيان رئيس أركان القوات البرية السودانية الفريق الركن عبدالفتاح البرهان الذي وصل مقر الإذاعة والتلفزيون الواقع في أم درمان.

وقال تجمّع المهنيين السودانيين في بيان "نناشد كلّ المواطنين بالعاصمة والأقاليم التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات، ونرجو من الثوار في الميدان عدم التحرك من مكان الاعتصام حتى بياننا التالي خلال اليوم".

واعتصم آلاف المتظاهرين السودانيين أمام مقرّ الجيش في الخرطوم، منذ ستة أيام، وطالبوا بانضمام الجيش إلى مطلبهم بتنحي البشير.