أسعار العملات اليوم في مصر

تستعرض "الوطن" أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الخميس 11-4-2019، في عدد من البنوك منها مصر والأهلي، وجاءت أسعار العملات كما يلي:

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس ومصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي مصر 4.59 جنيه للشراء و4.62 جنيه للبيع، فيما سجل في بنكي اتش اس بي سي والمصري الخليجي 4.61 جنيه للشراء و4.63 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنكي الأهلي الكويتي وعودة 4.70 جنيه للشراء و4.73 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنكي المشرق وقناة السويس 4.69 جنيه للشراء و4.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري والتجاري الدولي ومصر نحو 17.26 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنكي اتش اس بي سي وعودة 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد وبنك عودة والمشرق 19.48 جنيه للشراء و19.62 جنيه للبيع، فيما سجّل في البنك الأهلي المصري 19.45 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المصري لتنمية الصادرات ومصرف أبو ظبي الإسلامي 22.61 جنيه للبيع و22.78 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك المصري الخليجي 22.59 جنيه للشراء و22.78 جنيه للبيع.