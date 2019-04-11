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شبح الإلغاء يطارد كأس مصر والسوبر المحلي

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وكالات: تأجيل موكب "أمان السودان"

وكالات: تأجيل موكب "أمان السودان"

الكشف على 3 ملايين و467 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة" في الدقهلية

الكشف على 3 ملايين و467 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة" في الدقهلية

والي تقرر إزالة تعديات بالقوة الجبرية على قطعتي أرض تابعة لـ"التضامن"

والي تقرر إزالة تعديات بالقوة الجبرية على قطعتي أرض تابعة لـ"التضامن"

"التنظيم والإدارة" ينتهي من تدريب 1097 مرشحا لتولي وظائف قيادية

"التنظيم والإدارة" ينتهي من تدريب 1097 مرشحا لتولي وظائف قيادية

مهرجان الإسماعيلية الدولي ينعي محمود الجندي

مهرجان الإسماعيلية الدولي ينعي محمود الجندي

"الحدث": تأخر صدور بيان الجيش السوداني للتشاور على شخصية توافقية

"الحدث": تأخر صدور بيان الجيش السوداني للتشاور على شخصية توافقية

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بالفيديو| من تراجيديا "الطفشان" لكوميديا "حبشي".. "الجندي" موهوب دائما

بالفيديو| من تراجيديا "الطفشان" لكوميديا "حبشي".. "الجندي" موهوب دائما

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