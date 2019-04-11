مهرجان الإسماعيلية الدولي ينعي محمود الجندي

نعت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الفنان محمود الجندي، والذي وافته المنية فجر اليوم بأحد المستشفيات في السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ٧٤ عامًا.

من جانبه تقدّم كل من الدكتور خالد عبد، الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما والناقد السينمائي عصام زكريا، بخالص التعازي لأسرة الراحل متمنيًا من الله أن يلهمهما الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.

يذكر أن الفنان محمود الجندي كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل "حكايتي"، من بطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد وآخرون، للكاتب محمد عبد المعطي، من إنتاج شركة سينرجي، للمخرج أحمد سمير فرج.