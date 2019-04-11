تستعد شركة OPPO، الرائدة في مجال الهواتف الذكية، لإطلاق سلسلة هواتف F11 في السوق المصري يوم 15 من الشهر الجاري، ليعزز ذلك من صدارة OPPO فى مجال التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية، وتصبحOPPO اليوم ”رائد البورتريه“ ليرتقي بسلسلة الF من "خبير السيلفي" إلى "محترف البورتريه".

هاتف F11 pro الجديد، والمعروف برائد صالبور البورتريه، يقدم كاميرا بمواصفات وتقنيات حديثة ومتطورة، مثل إعدادات كاميرا خلفية مزدوجة بدقة ٤٨ ميجابيكسل + ٥ ميجابيكسل، وفتحة عدسة تبلغ F1.79.

بالإضافة إلى تقنية تيتراسيل - Tetracell والتي تمكن مستشعر الكاميرا من زيادة مساحة الوحدة الواحدة الحساسة للضوء بأربع مرات فى ظروف الإضاءة المنخفضة، وذلك من أجل زيادة القدرة على استشعار الضوء والتقاط تفاصيل أكبر. ولأن فن تصوير البورتريه لا يحتاج فقط الى المهنية ، فقامت OPPO بإضافة الكاميرا تأثير البوكيه للخلفية، حيث يأتي دوره في فصل عناصر الصورة الخلفية عن عناصر الصورة الأمامية (الشخص المراد تصويره) بحيث يتم تمويه الخلفية وزيادة حدة العنصر الأمامي، وهو ما ينتج عنه تأثير إبداعي رائع، يجسد كل القيم التعبيرية بصرياً.

وإيماناً من OPPO بأهمية وقوة صورالبورتريه في إلتقاط اللحظات الإنسانية وتوصيل المشاعر، قامت بإطلاق حملة ”مصر لاتنام“ بإستخدام الهاشتاج #حكايتك_بعيون_جديدة، بالتعاون مع المصورة الفوتوغرافية المحترفة بتول الدعاوي، لتسجيل اللحظات الهامة في مشوار الإنسان لتحقيق أهدافه.

في هذه الحملة تقوم بتول بتصوير صور بورتريه لكل من يعملون أثناء الليل أو يسهرون حتى الصباح كي يطوروا من أنفسهم ويحققوا أحلامهم. تستعرض الحملة من خلال تصوير قصص نجاح للمغني الناجح زاب ثروت والنجمة الصاعدة هدى المفتي باعتبارهما نجمين استطاعوا أن يشقوا طريق النجاح بالمثابرة على الجهد والعمل.

استكمالاً للحملة قامت بتول باستعراض البورتريه مختلف الوظائف بتصوير قصص نجاح ايضا مثل مراكبي الفالوكة، ، عازف ساكسفون، لاعبة كرة قدم، ، عامل بمطعم وآخرون.

استخدمت OPPO حيل تصميمية هامة مثل الكاميرا المتحركة في منتصف هاتف F11 Pro، للحصول علي شاشة بانورامية كامله بدون حواف تمنحك راحة مطلقة للعين أثناء اللعب وفى الوقت نفسه، فإن الكاميرا الأمامية المتحركة متمركزة على المحور ذاته مع الكاميرا الخلفية ومستشعر البصمة للإيحاء بإحساس جمالي متناغم، كما تمنحك شعوراً بالتكامل والتناسق.

كذلك نجحت سلسلة هواتف F11 فى رفع مستوى تجربة المستخدم ككل، حيث تأتي الهواتف الجديدة ببطارية سعة ٤,٠٠٠ مللي أمبير/الساعة، بزيادة ٥٠٠ مللي أمبير/الساعة عن الجيل السابق. كذلك يقدم الإصدار الثالث من تكنولوجيا VOOC والتى تحقق أعلى استفادة من ألجوريثم FFC، ليقلل زمن الشحن ـ٢٠ دقيقة مقارنةً بالجيل السابقة، وهو ما يعني أن الهاتف يمكن شحنه فى ٨٠ دقيقة.

تعمل هواتف F11 و F11 Pro بنظام تشغيل ColorOS 6 الجديد، والذي تم تصميمه خصيصاً للهواتف الذكية ذات الشاشة الكاملة. يضمن التصميم المبتكر الذي تم ابتكاره بدون إطارات سهولة الاستخدام، إلى جانب العديد من الوظائف بما فيها ، المساعد الذكي Smart Assistant، وخدمات Gesture Navigation، ليمنح الهاتف أسلوب حياة أفضل وأذكى للمستخدمين.

الجدير بالذكر ان سلسلة هواتف F مصممة لإبراز إمكانيات OPPO فى التصوير في وضع البرورتيه، إلى جانب الريادة والابتكار، لذا قامت بإضافة طراز Pro إلى هواتف F، الأمر الذى يرمز إلى المعايير العالية التي تضعها OPPO على عاتق السلسة F، إذ إنها تتميز بجرأة التصميم وقوته إلى جانب الابتكار الفريد.