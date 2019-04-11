بالصور| محافظ كفر الشيخ يتفقد المطبعة القديمة

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، سير العمل بالمطبعة القديمة التابعة لوحدة الصيانة والإنتاج بمدينة كفرالشيخ، بحضور اللواء حاتم فايد مدير المطبعة المركزية، والمحاسب محمود الإمام، مدير وحدة الصيانة.

تفقد "طه" مراحل الطباعة المختلفة وإنتاج المطبوعات اللازمة لاحتياجات جميع القطاعات والمصالح الحكومية بالمطبعة القديمة، مؤكدا أن أعمال تطوير مركز الصيانة والإنتاج والمطبعة المركزية تأتي ضمن خطة المحافظة لاستثمار الطاقات غير المستغلة لمضاعفة الإنتاج بجودة عالية وترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، موضحا أن المطبعة القديمة ستعمل بالتزامن مع المطبعة الرقمية الحديثة لتوفير جميع مستلزمات القطاعات والهيئات الحكومية.

وشدد على تكثيف الرقابة والمتابعة على منتجات مركز الصيانة والإنتاج الذي يضم "مستودع الغاز- ورشة نجاره- مطبعة قديمة ومطبعة رقمية حديثة- منفذ مبارك- منفذ ميت علوان- توريدات– مشروع معدات).