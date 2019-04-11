أعلنت وزارة المالية أن المؤشرات تؤكد تحسن القطاع السياحي خلال العام الماضي 2018، نتيجة التحسن في حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال العام الماضي.

وأكد المالية في التقرير الشهري عن شهر مارس الماضي، أن إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال عام 2018 بلغ 9.8 مليون سائح.

وأضافت أن عدد الليالي السياحية وصل إلى 102 مليون ليلة سياحية خلال نفس العام مقارنة بـ 51 مليون ليلة في العام السابق 2017.

وأشارت المالية إلى أن السوق الأوروبي استحوذ على النصيب الأكبر بنحو 6.9 ملايين سائح ثم الدول العربية بنحو 3 ملايين سائح إلى جانب السائحين من الدول الأسيوية والأفريقية.