أعلنت وزارة الداخلية، عن مقتل 6 من حركة حسم الإرهابية في محافظة القليوبية.

وقال البيان الصادر عن الوزارة منذ قليل: "استكمالا لجهود وزارة الداخلية فى مجال مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستجرار".

وأضاف: "فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامناً مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإعلامية الإخوانية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى".

وتابع :"ورصدت عمليات المتابعة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية أحد المباني الملحقة بمزرعة بمحافظة القليوبية وكراً للانطلاق لتنفيذ مخططهم الإرهابي، حيث تم مداهمة الوكر وتبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية والذى أسفر عن مصرع عدد 6 منهم وعثر بحوزتهم على ( عدد 2 بندقية آلية عيار 7.62× 39 – 3 خزينة بندقية آلية – طبنجة 9 مم – بندقية خرطوش – العديد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من المواد المتفجرة وأدوات تصنيع العبوات الناسفة)".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.