"الصحة العالمية": 56 قتيلا في اشتباكات طرابلس خلال أسبوع

قالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أن المعارك التي دارت بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس قد أسفرت عن مقتل 56 شخص وإصابة 266 خلال أسبوع.

وأضافت المنظمة الصحة العالمية في بيان لها أنه وخلال الأيام الست الأخيرة قد أسفر القصف العنيف وإطلاق النار بالقرب من العاصمة الليبية عن 266 جريحا و56 قتيلا، من بينهم سائق لسيارة الإسعاف وطبيبان.

وأكد البيان أن آلاف الأشخاص قد فروا من منازلهم بينما يجد عدد آخر أنفسهم عالقين بمناطق النزاع حيث تستقبل المستشفيات داخل وخارج العاصمة الضحايا يوميا، مشيرة إلى أنها تعمل على زيادة مخزونها من المعدات الطبية بالمناطق الدائر فيها المعارك، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم".