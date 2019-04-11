تنظم مديرية التربية والتعليم بالجيزة تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مؤتمرا جماهيريا للتوعية بالتعديلات الدستورية صباح السبت المقبل بمدرسة السعيدية الثانوية بنين.

وقال خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن المؤتمر يتأتى في ضوء توجيهات محافظ الجيزة، بنشر الوعي بالتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها.

وأضاف أن المؤتمر سيشارك فيه أكثر من 4 آلاف موظف من العاملين بمديرية التربية والتعليم، والإدارات التعليمية والمدارس الحكومية والخاصة ومجالس الأمناء بمحافظة الجيزة، حيث سيتم تقديم نشر التوعية بأهمية الدستور ومراحل تطور الحركة الدستورية في مصر عبر تاريخها وإلقاء الضوء على المواد الدستورية المقترح الاستفتاء عليها وفتح باب النقاش بين الحضور والرد على جميع الاستفسارات وتساؤلات الحضور على يد مجموعة من المتخصصين في الشأن الدستوري.