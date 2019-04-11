اعتبر الاتحاد الإفريقي عزل الرئيس عمر حسن البشير، ليس هو الحل المناسب للوضع في السودان، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" في خبر عاجل له منذ قليل.

وفي كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي، أعلن وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف عن "اقتلاع النظام" والتحفظ على البشير "في مكان آمن".

وقال إنه تقرر تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور وإغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة والمعابر الحدودية لحين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء.كما أعلن الوزير وقف إطلاق النار الشامل في جميع ربوع البلاد.