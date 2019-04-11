شيخ الأزهر يوجه بفتح باب التظلمات على نتيجة البعثات الخارجية

وجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ديوان المظالم بالأزهر، لفتح باب التظلمات والشكاوى للمتضررين من نتيجة البعثات الخارجية للأزهر للعام الدراسي 2018/2019.

وشدد الطيب على سرعة بحث شكاوى المتظلمين والبت فيها وإخطار المتظلمين بالنتائج بعد عرضها عليه شخصيًا.

ومن المقرر أن يستقبل ديوان المظالم الشكاوى ابتداءً من يوم السبت المقبل، وحتى يوم الخميس الموافق 18 أبريل الجاري، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، أو من خلال رقم الواتس أب _ 01097559794 _ أو عبر البريد الإلكتروني على shakawa@azhar.eg ، وذلك بكتابة البيانات الوظيفية الكاملة، الاسم رباعي، الرقم القومي، اسم المعهد والمنطقة الأزهرية التابع لها، مع ذكر الوظيفة والتخصص، وكتابة بيانات الشكوى المراد فحصها.