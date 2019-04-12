"تحيا مصر".. بهذا الشعار استهل الموسيقار عمر خيرت، حفله الذي أقامه في الجامعة البريطانية بالقاهرة الجديدة، مساء الخميس، وسط حضور واسع من مختلف الأعمار والفئات.

وحيَّا الموسيقار الكبير، جمهوره، في بداية الحفل، ثم استدرك،: "تحيا مصر"، ووجه التحية إلى القوات المسلحة والشرطة المدنية، بقوله: "عايز أحيي جيشنا وشرطتنا، وأدعو لهؤلاء الرجال بالتوفيق والسلامة دائما، وأرسل لهم باقة ورد".

وشعار "تحيا مصر" يستخدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جميع الفعاليات والمناسبات، كما اختاره شعارا لحملتيه في الانتخابات الرئاسية الأولى في 2014، والثانية في 2018.

وطالب "خيرت"، الشباب، في حفله، بالاهتمام بالجانب الدراسي، مؤكدا أن التعليم الجيد يصنع مستقبلا جيدا، إذ قال: "ذاكروا واجتهدوا وشدوا حيلكم، وبإذن الله تحققوا أحلامكم بالاجتهاد والعلم".

وتفاعل الجمهور مع ألحان عمر خيرت المتنوعة، التي أدتها فرقته خلال الحفل، وأشهرها: "فيها حاجة حلوة"، و"إعدام ميت"، و"ضمير أبلة حكمت"، و"عارفة"، و"البخيل وأنا".