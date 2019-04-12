قال فهيم عمر الحكم السابق، إن الحكم محمد عادل، الذي أدار مباراة الزمالك والمصري، إذا لم يطرد "شوشة" لاعب المصري بعد حصوله على الإنذار الثاني، كان من الممكن أن تتم إعادة اللقاء مرة أخرى.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الحكم محمد عمر، افتقد التركيز في المباراة، كاشفا عن أن الجهاز الإداري للزمالك أخطأ في إصراره على طرد لاعب المصري: "كان لازم يعملوا نفسهم مش شايفين".

وأضاف عمر، أن اللاعب أحمد شوشة حصل على إنذار في مباراة الفريق أمام الزمالك، ثم على إنذار ثان قبل نهايتها، ولم يكتشف ذلك، لولا تدخل المساعدين له، ليشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب المصري، في الوقت بدل الضائع، حيث يقوم الحكام المساعدين بقيد الإنذارات أيضا خلال المباريات.