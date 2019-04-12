أصيب 12 شخصا، مساء اليوم، إثر 4 حوادث مرورية متفرقة بطرق بني سويف الزاعية والصحرواية، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية ومستشفى الجامعة.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة نارية بالطريق الزراعي بني سويف سمسطا، ما أسفر عن وقوع 4 مصابين.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزي 4 مصابين في الحادث، هم: "بكار رمضان غانم"، 25 سنة، ومقيم مركز سمسطا، ومصاب اشتباه كسر بالفخذ الايسر، و"رمضان غانم مجيد"، 45 سنة، ومقيم مركز سمسطا ومصاب اشتباه كسر بالساق الايمن، و"أحمد محمد مجاور"، 30 سنة، ومصاب كدمات وسحجات بالجسم، و"محمد رمضان غانم"، 27 سنة، ومقيم مركز سمسطا، ومصاب جرح بالرأس.

ووقع حادث آخر بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بحري قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، إثر إنقلاب سيارة نقل، واشتعال النيران بها، ما أسفر عن إصابة شخصين وهم: "سامح محمود محمد"، 41 سنة، ومقيم محافظة الجيزة، ومصاب كدمات وسحجات بالجسم، ونجله 15 سنة، ومصاب اشتباه كسر باليد اليسرى، ونقلوا للمستشفى الجامعي.

كما وقع حادث ثالث إثر تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية بشارع عبدالسلام عارف أمام مصنع الثلج، وأسفر عن مصابين، هم: "خالد عبد الحفيظ الليثي"، 50 سنة، ومقيم قرية بليفيا بدائرة مركز بني سويف، ومصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، و"سميرة محفوظ الليثي"، 40 سنة، ومصابة اشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم للمستشفى الجامعي.

كما أسفر وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق منيل موسى ننا إهناسيا المدينة عن إصابة 4 أشخاص، ونقلوا إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.