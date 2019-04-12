"أسألكما من كل قلبي أن تحافظا على السلام".. كلمات بسيطة تحمل في طياتها الكثير عبر بها القيادة الروحية الأكبر في العالم المسيحي، البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

كلمات خرجت من حنجرته الواهنة موجهة إلى رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة رياك مشار، دعاهما بها لتجنيب بلدهم ويلات الحرب الأهلية وتدعيم السلام.

وطالب بابا الفاتيكان، رئيس جنوب السودان ونائبه السابق، الذي تحول لاحقا إلى زعيم المتمردين، و3 نواب آخرين، إلى احترام الهدنة، والوفاء بالعهود التي أبرموها، والحفاظ على اتفاق السلام الموقع بين أطراف الصراع في الدولة، في سبتمبر الماضي.

ووصل وفد رفيع من جنوب السودان، يضم ميارديت ومشار، إلى جانب مسؤولين آخرين في حكومة البلاد، و8 أعضاء في مجلس الكنائس بجنوب السودان، إلى الفاتيكان، للمشاركة في لقاء روحي خاص نظمته أمانة دولة الفاتيكان.