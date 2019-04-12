أشاد اللواء فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، بجهود الأجهزة الأمنية في اختراق الجماعات الإرهابية، موضحا أن أجهزة الأمن أصبحت تأخذ القرار في التوقيت المناسب بالقضاء على العناصر الإرهابية وضربهم بيد من حديد.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TEN"، أن الداخلية نجحت في ضرب خليتين إرهابيتين وضبط العديد من الأسلحة، مستطردًا: "أتمنى نستكمل المسيرة ولا تظهر أي مجموعات إرهابية جديدة".

وتابع: "خلال وقت قريب إن شاء الله، الداخلية ستقوم بالقضاء كل التنظيمات الإرهابية، سواء في سيناء أو في أي مواقع أخرى".

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الخميس، مصرع 6 عناصر إرهابية من حركة حسم الإخوانية، في أحد المباني الملحقة بمزرعة، بمحافظة القليوبية، بعد مداهمة الوكر وتبادل لإطلاق النار.