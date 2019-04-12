أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، أن قرار إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية "غير قانوني ومخالف للقانون الدولي".

جاء ذلك في بيان صادر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، فيديريكا موغيريني، حول خطة "إسرائيل" بناء أكثر من 4 آلاف مستوطنة في الضفة الغربية.

وأضاف البيان، أن موقف الاتحاد الأوروبي "واضح وثابت" حيال سياسة الاستيطان لـ "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان إلى أن القرار "سيضر بعملية حل الدولتين".

والسبت الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيبدأ تنفيذ خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، في حال فوزه بالانتخابات العامة، التي جرت الثلاثاء، وحاز تحالف اليمين (بينهم حزب نتنياهو) بالفعل على أغلبية مقاعدها، حسب النتائج الأولية.

وحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، يصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى أكثر من 630 ألف مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة.

وتنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.