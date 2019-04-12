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«أنغام»: توفيق ربنا لازمنى فى اختيارات آخر ألبوم

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بالفيديو| إبراهيم نصر يبكي على الهواء لرحيل محمود الجندي

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عفاف شعيب عن محمود الجندي: "كان فنانًا بمعنى الكلمة"

عفاف شعيب عن محمود الجندي: "كان فنانًا بمعنى الكلمة"

أمين تنظيم "مستقبل وطن": لدينا قيادات تؤهلنا لتصدر المشهد السياسي

أمين تنظيم "مستقبل وطن": لدينا قيادات تؤهلنا لتصدر المشهد السياسي

سيناتور أمريكي: إدارة أوباما كانت تقف ضد إعلان الإخوان جماعة إرهابية

سيناتور أمريكي: إدارة أوباما كانت تقف ضد إعلان الإخوان جماعة إرهابية

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سيناتور أمريكي: أتمنى نجاح الاستفتاء على الدستور.. والسيسي قائد تاريخي

بعد شفائه.. طفل "سور المرج": "عاوز أسلم على السيسي بإيدي بعد ما خفت"

بعد شفائه.. طفل "سور المرج": "عاوز أسلم على السيسي بإيدي بعد ما خفت"

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بالصور| أهالي مسقط رأس البشير يكشفون لـ"الوطن" وجهه الآخر.. وصديق الطفولة: "كان هادي وفي حاله"

خلال ساعات.. "الداخلية" تجهض مخططات الظلام.. القضاء على 17 إرهابيا خططوا لتفجيرات

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سعر المتر يتراوح بين 50 إلى 2000 جنيه.. كيف تتصالح في مخالفات البناء؟

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يترأس السودان لعامين وتلقى تعليمه في مصر.. من هو عوض بن عوف؟

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