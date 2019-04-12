سيناتور أمريكي: إدارة أوباما كانت تقف ضد إعلان الإخوان جماعة إرهابية

قال السيناتور الجمهوري ريتشارد بلاك، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل حكيم، يعرف كيف يتعامل مع الأمور كي يصل إلى السلام المطلوب، مؤكدًا أنه لولا وجود السيسي على رأس الدولة المصرية لكان هناك المزيد من العمليات العدائية التي كانت ستقع في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح "بلاك"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TEN"، على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الأمريكية واشنطن، أن "المخابرات الأمريكية "CIA" تعاونت في إمداد تنظيم القاعدة بالسلاح من خلال تركيا"، مؤكدًا أن مصر قامت بدور هام في الحد من خطورته بالمنطقة.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كان يعين أشخاصًا مقربين من جماعة الإخوان، في السياسة الخارجية الأمريكية، مؤكدًا أن إدارة أوباما كانت تقف ضد أعضاء مجلس الشيوخ في إعلان الإخوان جماعة إرهابية.

وأكد السيناتور أن الإخوان لديهم تاريخ طويل في السيطرة على الحكومات والتحكم فيها بالقوة، مؤكدًا أن الذراع الإعلامي للإخوان من صحف ووسائل إعلام تابعة لها، تسعى لتشوية الدولة الوطنية المصرية والرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن مراكز الأبحاث المدعومة ماليًا من قطر تصدر معلومات غير حقيقية لخدمة أهداف جماعة الإخوان الإرهابية.