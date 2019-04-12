عفاف شعيب عن محمود الجندي: "كان فنانًا بمعنى الكلمة"

قالت الفنانة عفاف شعيب إن الفنان الراحل محمود الجندي كان فنانًا بمعنى الكلمة، وكان يشعر بمعاناة كل زملائه، وثقافته عالية جدًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن الجندي كان فنانًا راقيًا، وصوته كان رائعًا، مشيرة إلى أنها شاركته في العديد من الأعمال الفنية.

وقالت شعيب "الجندي من ضمن الفنانين الكبار الذين فقدناهم مثل محمود عبد العزيز ونور الشريف".

وتابعت أن "الجندي كان شخصًا رائعًا على المستوى الإنسان، وكان عشرة عمر، وكان يحب كل زملائه ولا يحقد أو يحسد أحد".

وكان الفنان محمود الجندي، تُوفي عن عمر ناهز 74 عامًا، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد أزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث جرى نقله للمستشفى، واستمر هناك ما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.