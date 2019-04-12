هبطت أسعار النفط أمس الخميس بعد أن قالت مصادر إن منظمة أوبك قد تزيد الإنتاج بدءا من يوليو إذا حدث المزيد من الهبوط في إمدادات الخام من فنزويلا وإيران، وإذا واصلت الأسعار الصعود.

وبحسب "سكاي نيوز" فإن عقود الخام الأميركي تأثرت أيضا بتزايد مخزونات الخام في الولايات المتحدة لتهبط بأكثر من دولار للبرميل.

وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس جلسة التداول منخفضة 1.03 دولار، بنسبة 1.59%، لتبلغ عند التسوية 63.58 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 90 سنتا، بنسبة 1.25%، لتسجل عند التسوية 70.83 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس، إن إنتاج الخام الفنزويلي هبط إلى أقل من مليون برميل يوميا بسبب العقوبات الأميركية.

وقد تشهد الإمدادات من إيران مزيدا من الانخفاض بعد مايو إذا شددت واشنطن عقوباتها على طهران وهو ما يتوقعه الكثيرون.

يٌذكر أن العقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران قد تدفع منظمة أوبك لزيادة الإنتاج حتى لا يحدث خلًل أكبر من اللازم في المعروض بالسوق.