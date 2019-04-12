أعلن اللواء المتقاعد علي غديري ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة الجزائريّة المقررة في الرابع من يوليو، لخلافة عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما صرح لقناة تلفزيونية خاصة.

ونقلت "سكاي نيوز" رد "غديري" على سؤال خلال حواره مع قناة "دزاير نيوز" عن احتمال ترشحه قال غديري" طبعا سأترشح وملفي موجود على مستوى المجلس الدستوري" في إشارة إلى تقديم ملف ترشحه للانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

واعتبر اللواء غديري، البالغ 64 سنة، المتقاعد من وزارة الدفاع العام 2015 أن قرار بوتفليقة المستقيل في 2 أبريل للانتخابات "لم يكن قانونيا".

وأرجع غديري ترشحه إلى أن الوقت يلعب ضدنا وكلما طالت هذه الثورة زادت المخاطر وخاصة المخاطر الأمنية معتبرا أن تحذير رئيس أركان الجيش الرجل أحمد قايد صالح "للجزائريين مبرّر".

وأعلنت وزارة الداخلية الخميس عن فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية من خلال سحب استمارات جمع التوقيعات (60 ألف توقيع) وكذلك مراجعة سجلات الناخبين لتسجيل الأشخاص غير المسجلين لاسيما الذين سيبلغون سن 18 سنة يوم الاقتراع.

وعلي غديري شغل رتبة جنرال في الجيش الجزائري من عام 2005 إلى 2015، وشغل منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع الوطني، تقاعد في 2015.

ولد في أحد بلدة الونزة المشهورة بالمناجم والده كان عامل منجم وهو حاصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية وحاصل على درجة الدكتوراه في الدراسات الاستراتيجية.