طقس الجمعة 12- 4 - 2019 في مصر وبعض المدن والعواصم العربية والعالمية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشرقية معتدل على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وعلى خليج السويس وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة اليوم في مصر:

القاهرة 28 15

الإسكندرية 25 10

بورسعيد 21 16

الإسماعيلية 28 13

الزقازيق 25 14

شرم الشيخ 28 21

الغردقة 29 19

العريش 22 12

قنا 31 15

الأقصر 32 15

أسوان 33 18

حلايب 28 20

شلاتين 29 19

درجات الحرارة اليوم في عواصم عربية وعالمية:

مكة المكرمة 36 22

المدينة المنورة 33 20

القدس 22 10

أبوظبي 30 22

الكويت 28 18

واشنطن 20 13

باريس 12 01

موسكو 05 00