اعتُقل متعاون مع مؤسّس ويكيليكس جوليان أسانغ، أمس الخميس في الإكوادور، أثناء محاولته الفرار إلى اليابان، وفق ما أعلنت وزيرة الداخليّة الإكوادوريّة "ماريا باولا رومو".

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن وزيرة الداخلية الإكوادورية لم تُحدّد الوزيرة اسم الشّخص أو تُعط معلومات عن هوّيته، لكنّها قالت إنّه قريب جدًا من أسانغ.

وأعلنت الشرطة البريطانية، عن إيقاف "جوليان أسانج" مؤسس موقع "ويكيلكس" في سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ اليها منذ عام 2012، بعدما سحبت الإكوادور حقه في اللجوء.

وجوليان أسانج، 47 عاما، هو صحفي وناشط ومبرمج أسترالي، أسس موقع "ويكيليكس" ويرأس تحريره.

وهو حاصل على العديد من الجوائز الصحافية والحقوقية منها جائزة من منظمة العفو الدولية في 2009، وترشح لجائزة نوبل للسلام عام 2019.