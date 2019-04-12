أخبار ماتفوتكش| الزمالك يفرط في الصدارة وزوج أنغام يطلق "مراته الأولى"

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

انتفاضة ووعود برفع عقوبة خصم الـ10% عن لاعبي الأهلى حال الخروج من عار صن داونز

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته، مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية وذلك استعداداً لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقى والمحدد لها السادسة من مساء غد السبت على نفس الملعب، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى خسر الأهلى الجولة الأولى بها بخماسية نظيفة.

كارول سماحة: عائلتي قبل أي شيء.. ومرض زوجي وراء اختفائي عن الساحة الفنية 4 أشهر

قالت الفنانة كارول سماحة، إنها مرت بمرحلة عائلية صعبة، خلال العام الماضي، خاصة بعد مرض زوجها، وظلت حوالي 4 أشهر بالمستشفى، مشيرة إلى أنها فضلت عدم الإفصاح عن مرض زوجها، حتى لا تحدث ضجة في وسائل الإعلام.

تفاصيل اغتصاب "الأمريكي" لسيدة "يمنية" في أرض اللواء.. والأمن يضبطه

"عايز بصلة".. كانت بداية الحوار الذى حاول الشاب الثلاثيني أن يكون حجته لدخول لشقة جارته -سيدة تحمل جنسية عربية (يمنية)-، بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وفور فتح باب الشقة قام الشاب بتهديدها بسكين واغتصابها داخل الشقة وفر هاربا.

المالية: 48 مليار جنيه حصيلة الضرائب على الدخل في 36 أسبوعا

بلغ إجمالي حصيلة الضرائب على الدخول في الفترة من يوليو - وحتي فبراير (36 أسبوع)، من العام المالي الجاري نحو 48 مليار جنيه.

بالفيديو.. الزمالك يُفرط في صدارة الدوري بعد السقوط أمام المصري بهدفين

حقق المصري فوزًا غاليًا على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

عاجل الداخلية: مقتل 6 من حركة حسم الإرهابية بالقليوبية

أعلنت وزارة الداخلية، عن مقتل 6 من حركة حسم الإرهابية في محافظة القليوبية.

زوج أنغام يُطلّق "مراته الأولى"

علمت "الوطن" من مصادرها أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وافق على تطليق ياسمين عيسي زوجته الأولى بعد زيجة استمرت لمدة 10 سنوات، انجبا فيها طفلين، وذلك لزواجه من الفنانة أنغام منذ عدة أشهر بدون إعلامها.

المالية: 48 مليار جنيه حصيلة الضرائب على الدخل في 36 أسبوعا

بلغ إجمالي حصيلة الضرائب على الدخول في الفترة من يوليو - وحتي فبراير (36 أسبوع)، من العام المالي الجاري نحو 48 مليار جنيه.

للعام الـ14 على التوالي.. مصر تجتاز تفتيش سلامة الطيران الأوروبية

اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بنجاح تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران "EASA" على مواقع الشركة بالقاهرة، في ضوء توجيهات وزير الطيران المدني للحفاظ على الاعتمادات الدولية، وتوسيع نطاقها، للحفاظ على قاعدة العملاء، وجذب المزيد منهم.

عاجل الرئيس السيسي يصل للعاصمة السنغالية داكار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعاصمة السنغالية داكار، منذ قليل، ضمن جولاته الخارجية، حسبما ذكرت قناة "EXTRA NEWS".

مؤسسات التمويل الدولية: برنامج الإصلاح المصرى مَهَّد لانطلاقة اقتصادية كبرى.. واتفقنا مع الرئيس السيسى على استمرار دعمنا للدولة

أشاد ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى الجديد، بالنجاحات الاقتصادية التى حققتها مصر خلال الفترة الأخيرة والتى انعكست إيجاباً على العديد من المؤشرات الرئيسية مثل البطالة التى تراجعت مؤخراً لتصل لنحو 9%، وكذلك جهودها نحو تمكين المرأة وتعزيز قدرتها على تولى المناصب القيادية.