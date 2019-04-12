انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مسرح شباب الجنوب في أسيوط

افتتح المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد محافظة أسيوط، نائبا عن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، مساء أمس، فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان المسرحي لشباب الجنوب، الذي تنظمه مؤسسة "س للثقافة والإبداع"، خلال الفترة ما بين 11 و17 أبريل 2019، بقصر ثقافة أسيوط.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون والفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهيثم الهوارى رئيس مؤسسة "س للثقافة والإبداع"، ورئيس المهرجان، وضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط، ووسام درويش مدير قصر ثقافة أسيوط ولفيف من الفنانين الشباب والأدباء والمثقفين.

بدأت فعالية المهرجان بتكريم السكرتير المساعد وبعض ضيوف المهرجان لدعمهم وحضورهم المهرجان فى دورته الرابعة.

وأكد الطيبي الدعم الذى توليه الدولة لتنمية المواهب الشبابية في الأقاليم، مشيرا إلى الجهود التى تبذلها المحافظة بدعم من اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط للحركة الثقافية والفنية بالمحافظة، ورعاية المهرجانات والمؤتمرات التى تدعم غالعلاقة بين المروث الشفاهى والمكتوب وبين فن المسرح.