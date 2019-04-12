قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن قناة السويس تساهم بنحو 4 مليارات دولار في موازنة 2018 - 2019، وفق ما نقلت وكالة أنباء "رويترز".

وأتت تصريحات وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي.