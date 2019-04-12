أغلقت منطقة أهرام الجيزة الأثرية، منطقة الهرم أمام زيارات السياح، بداية من الساعة 12 ظهر اليوم، بسبب تجهيز سفح الهرم لاحتفالية قرعة كأس الأمم الأفريقية "can 2019"، الليلة، حيث أُخطرت الشركات السياحية بذلك، لإلغاء أية زيارة لها خلال تلك الفترة.

وكشف مصدر مسئول بالمنطقة، عن أنه تم تجهيز المنطقة لإقامة الاحتفالية، وإنشاء المسرح الذي ستجرى عليه قرعة البطولة، مشيرا إلى أنه تم إجراء البروفة النهائية للقرعة، أمس الخميس.

وأشار إلى أن الاحتفالية التى سيشهدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، ستخرج بشكل مختلف، وبتقنيات حديثة.

يشار إلى أن الاحتفالية التى ستقام فى الثامنة من مساء اليوم، تحت سفح الهرم، سيشارك بها نجوم الكرة الأفريقية "مصطفى حاجي نجم المغرب السابق، وكالوشا بواليا نجم زامبيا السابق، والحاج ضيوف و أليو سيسيه نجمي السنغال السابقين، وإيمانويل أمونيكي نجم نيجيريا السابق، وأحمد حسن ووائل جمعة نجمي منتخب مصر السابقين، وأنطونيو بيل وريجوبرت سونج نجمي الكاميرون السابقين".

كما سيشارك كل من "طارق دياب نجم تونس السابق، وكلارينس سيدورف نجم هولندا السابق ومدرب منتخب الكاميرون، ورفيق صيفي نجم الجزائر السابق، ونور الدين نايبت نجم المغرب السابق، إضافة إلى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى، وأعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد، وبعض رؤساء وأعضاء الاتحاد الدولى لكرة القدم، والمهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس إدارة الجبلاية".