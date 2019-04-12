المنابر تحتشد للحديث حول "ضوابط الأسواق وآدابها".. وترجمتها لـ13 لغة

قررت وزارة الأوقاف نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان لها أن القرار في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها .

وتحتشد منابر الجمهوية اليوم للحديث حول "ضوابط الأسواق وآدابها" والتي تهدف لمعالجة قضية المعاملات، بيعا وشراء، التي تظهر صدق التدين من كذبه، والمخبر من المظهر ؛ فيتجلى من خلالها التدين الشكلي أو التدين الفعلي؛ فكم من متخفٍّ خلف صورة المتدين رياءً وسمعة، ووسيلة للتكسب ، لترويج بضاعته ، معتمدًا على حب الناس للدين ، وثقتهم في أهله .

كما أكدت الوزارة في خطبتها أن الرقابة على الأسواق من الولايات العامة للدولة ، وأنه يجب التعاون مع كل الأجهزة المعنية لمنع كل جرائم الغش والاحتكار واستغلال المستهلك؛ لأن القضاء على هذه الظواهر السلبية يسهم بقوة في تحقيق الأمن النفسي للمجتمع ، ويسهم كذلك في دفع عجلة الاقتصاد الجاد وفِي التميز والإتقان محليا ودوليا ، أما الغش فباب واسع مآله تدمير اقتصاديات الدول.