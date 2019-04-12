لأول مرة.. الشيخ طه النعماني يتلو قرآن الجمعة في مسجد الفتاح العليم

قرأ القارئ الشيخ طه النعماني قرآن صلاة الجمعة لأول مرة في مسجد الفتاح العليم ضمن شعائر صلاة الجمعة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقرأ فيها النعماني في مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدما دأب الشيخين خالد الجارحي وهاني الحسيني على القراءة قبل صلاة الجمعة بمسجد العاصمة الإدارية.

والشيخ طه النعماني "44 عاما" ولد في فرية قلهانة بمحافظة الفيوم وحفظ القرآن الكريم في التاسعة من عمره.

ألحقه والده بالتعليم الأزهري فحصل علي الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية والتحق بمعهد القراءات وحصل علي الإجازة العالية في القراءات وشهادة التخصص وهو قارئ بالإذاعة والتلفزيون و نقيبا لقراء الفيوم وعضو مجلس إدارة نقابة القراء.