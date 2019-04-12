عقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعا موسعا مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة عدد من المشروعات المشتركة بين الوزارتين وذلك بحضور قيادات الوزارتين.

بدأ الاجتماع باستعراض التعاون والتنسيق بين الوزراتين بشأن إحداث التكامل بين مشروع ترعة الزمر والخط الثالث لمترو الأنفاق ومجمع خدمات السكك الحديدية ببشتيل والذي سيشمل إنشاء محطة قطار شمال الجيزة من أجل تحقيق تكامل في وسائل المواصلات والخدمات المقدمة في المشروع بما يسهل تنقل الأفراد وسيولة الحركة المرورية في المنطقة.

وتباحث الجانبان حول التعاون في مجال الموانئ الجافة حيث ستمد وزارة الإسكان المرافق إلى كافة الموانئ الجافة الموضوعة على خريطة وزارة النقل مثل ميناء 6 أكتوبر الجاف.

أشار وزير النقل، إلى أنه سيجرى إرسال قائمة بأولويات إقامة شبكة الموانئ الجافة إلى وزارة الإسكان لإدخال ومد المرافق وفقا لهذه الأولويات.

وفيما يتعلق بالقطار الكهربائي LRT (السلام- العاشر من رمضان –العاصمة الإدارية) فأوضح الوزير أنه سيجرى الاتفاق مع الجانب الصيني على قيام الشركات المصرية المنفذه للمشروع بالبدء الفوري في تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع، مشيرا إلى أن المشروع في مرحلة تفعيل الجانب المادي الاستثماري بالتنسيق مع الجانب الصيني.

واطلع الوزيران، على الموقف النهائي للتقييمات الفنية والمالية الخاصة بمونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر تمهيدا لمناقشة واعتماد نتائجها النهائية وإعلان التحالف الفائز في اجتماع اللجنة العليا للمشروع.

وأكد وزير النقل، على أهمية المشروعين وذلك في ظل اهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبرى أو في عواصم المحافظات أو بين القاهرة والمدن الجديدة خاصة وأن المونوريل سيجرى إدخاله في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات في مصر.

وأوضح أن مونوريل العاصمة الإدارية يربط العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة بالقاهرة عند الخط الثالث للمترو بطول 52 كم، كما يربط العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة ومنطقة وميناء السخنة مع شبكة سكك حديد الجمهورية في تكامل مع خط سكة حديد "القاهرة - أسوان" كما سيسهم في تنمية المناطق على امتداد مسار المشروع ويفتح آفاق جديدة للتنمية بالإضافة إلى ربط المناطق اللوجستية بالعين السخنة بالعاصمة والمدن الجديدة.

ولفت إلى أن مونوريل العاصمة الإدارية يساهم أيضا في اختصار زمن الرحلات وبالتالي توفير وقت المواطنين في الانتقالات وتوفير فرص عمل للعاملين القائمين على إنشاء الخط وكذا أعمال التشغيل والصيانة للخط مستقبلا وتقليل الانبعاثات والتلوث البيئي مقارنة بالتلوث الناتج عن المركبات لنقل نفس أعداد الركاب.

ومن جهته أكد وزير الإسكان، على أهمية هذه المشروعات في إحداث التنمية الشاملة في مصر وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن مونوريل 6 أكتوبر يربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو الجيزة بطول 42 كم ويخدم المشروع التوسعات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المنخفض بالمدينة والذي يتعدى 100 ألف وحدة سكنية.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تحقق ربط مباشر مع مشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية ويربط مع نهاية المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق المساهمة في تنمية ومدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد وتوسعاتها المستقبلية بالإضافة إلى توفير الوقت والوقود المستهلك والحوادث للمركبات على محور 26 يوليو للمتجه إلى غرب القاهرة.