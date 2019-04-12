سقوط سيارة في ترعة المريوطية.. وغرق 3 أطفال

لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيب 2 آخرين من أسرة واحدة غرقًا في ترعة المريوطية، إثر سقوط سيارتهم التي كانت تقودها والدتهم "شيماء جمال" 34 عاما، بصحبة شقيقتها "هبة الله" 37 عاما.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن عجلة القيادة اختلت في يد والدة الأطفال الخمسة عندما حاولت أن تفادي سيارة أوشكت على الاصطدام بها فسقطت سيارتها في ترعة المريوطية.

وانتقلت قوة أمنية بإشراف العميد خالد فهمي مأمور مركز البدرشين، وتبين وفاة الأطفال "رفيدة محمد فتحي" 11 عاما، وشقيقها "مصطفى" 4 سنوات وابنة خالتهما "هدى مصطفى يوسف" 10 سنوات، بينما أصيب الرضيع "عبد العزيز مصطفى يوسف" البالغ من العمر سنة واحدة، وشقيقته "فريدة" 7 سنوات.