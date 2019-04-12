شن سلاح الجو الليبي قصفًا على معسكر تابعا للميليشيات الوفاق في منطقة تاجوراء شمال شرقي طرابلس، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.