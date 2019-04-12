كشفت دراسة جدية للبنك الدولي، إن البلاستيك أصبح يمثل أكبر ملوثات البيئة عالميا، ويمثل البلاستيك مشكلة ضخمة، فإذا لم يتم جمع المواد البلاستيكية وإدارتها بشكل صحيح، فإنها ستلوث الممرات المائية لمئات إن لم يكن آلاف، السنين وفقا لما أوضحه التقرير.

ووفقا للتقرير فأن النفايات التي لا يتم جمعها والنفايات التي يتم التخلص منها بشكل سيء لها آثار صحية وبيئية ضخمة، وتكلفة معالجة هذه الآثار أعلى بكثير من تكلفة إعداد وتشغيل أنظمة بسيطة وكافية لإدارة نفايات، الحلول موجودة ويمكننا مساعدة البلدان في الوصول إليها".

وعلى الرغم من أن البلدان المرتفعة الدخل تمثل 16% من سكان العالم، فإنها تولّد أكثر من ثلث (34%) من نفايات العالم، أما منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ فمسؤولة عن توليد ما يقرب من ربع (23%) من جميع النفايات، وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يزيد توليد النفايات في أفريقيا جنوب الصحراء أكثر من ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، في حين أن جنوب آسيا سيزيد تدفق النفايات لديها أكثر من الضعف.

وبحسب التقرير فأن الملوثات البلاستيكية التي ترمى في المحيطات والبحار حول العالم، تؤدي إلى انسداد مصارف المياه وتسبب الفيضانات، وتنقل الأمراض، وتزيد من مشاكل التنفس بسبب الحرق، وتؤذي الحيوانات التي تستهلك النفايات دون وعي، وتؤثر على التنمية الاقتصادية كالسياحة".

وحذر التقرير من أن التوسع السريع للمدن، ونمو السكان، والتنمية الاقتصادية سيدفع النفايات العالمية إلى زيادة بنسبة 70٪ خلال الثلاثين عامًا القادم - إلى 3.40 مليار طن من النفايات المتولدة سنويًا، والذي يفوق النمو السكاني بأكثر من الضعف بحلول عام 2050.

فالنفايات البلاستيكية على سبيل المثال، والتي تخنق محيطاتنا وتشكل 90% من الحطام البحري. ويمكن أن يملأ حجم المياه بهذه الزجاجات 2400 ملعب أوليمبي، أو 4.8 مليون بركة سباحة أوليمبي، أو 40 مليار حوض استحمام. ويعادل وزنها أيضا وزن 3.4 مليون حوت أزرق كبير أو مجموع 1378 مبنى إمبايرستيت.

وهذا فقط 12% من إجمالي النفايات الناتجة كل عام.