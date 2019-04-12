خسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 5.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، مسجلا 824.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7% عن الأسبوع السابق له.

ووفقا للتقريرالأسبوعي للبورصة المصرية تراجع المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 15105.9 نقطة خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" تراجعا بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 669.2 نقطة.

بينما سجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 0.09%، ليغلق عند مستوى 1707.6 نقطة، وانخفض مؤشر" إيجي إكس 30 capped" بنحو 1.33% مسجلا 19000.3 نقطة.

وتراجع إجمالي قيمة التداول إلى 5.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي، إذ بلغت كمية التداول نحو 825 مليون ورقة منفذة على 86 ألف عملية، مقابل 5.4 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له، وبلغت كمية التداول 872 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول فى بورصة النيل نحو 3.7 مليون جنيه، وكمية التداول 7.5 مليون ورقة منفذة على 601 عملية خلال الأسبوع المنتهي، واستحوذت الأسهم على 65.9% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة.

واستحوذ المستثمرين المصريين علي 64% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 30.6%، والعرب على 5.4% خلال أسبوع، بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 150.3 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 16.4 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.