بدأت دور العرض المصرية، في عرض فيلم الخيال العلمي "Hellboy" بالسينمات، يوم 10 أبريل الجاري، وتدور أحداث الفيلم حول البطل الخارق "هيل بوي" العالق بين عالم فائق للطبيعة والعالم البشري، ويدخل في صراع مع ساحرة من العصور البائدة أقسمت على تدمير البشر.

أبطال الفيلم هم: (ديفيد هاربر، أيان ماكشين، دانييل داي كيم، صوفي أوكونيدو، بينيلوب ميتشل، توماس هادن شيرش، ومخرج الفيلم نيل مارشال).

الفيلم يعرض في سينمات صن سيتي، سينما بلازا (أمريكانا بلازا)، سينما بوينت 90، سينما صن سيتي، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز، سينما نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما جالكسي، سينما فاميلي المعادي، سينما الماسة، سينما بندر المعادي، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما كايرو بورتو.