كشف المؤتمر العالمي لأمراض الكبد، المنعقد حاليا في العاصمة النمساوية فيينا، انتشارا واسعا لمرض التهاب الكبد الوبائي "بي" في العالم، إذ يقدر حاليا عدد المصابين به بنحو 257 مليون نسمة، مؤكدا ضرورة عدم الاستهانة به.

وقالت مصادر طبية مصرية في المؤتمر اليوم الجمعة، إن المؤتمر العالمي لطب الكبد الذي انطلق قبل يومين في فيينا يحضره 10 آلاف طبيب وباحث من مختلف دول العالم، وسط مشاركة مصرية قوية بنحو 700 طبيب وباحث من مختلف الجامعات ومعهد الكبد، فيما يعكس اهتمام مصر بعلاج أمراض الكبد المنتشرة بنسبة كبيرة نتيجة العدوى والكثافة السكانية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا.

وأضافت، أن المؤتمر شهد إطلاق الاستراتيجية العلمية العالمية الجديدة لعلاج التهاب الكبد الوبائي "بي"، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تعد علامة على الالتزام بتوسيع البحث والتعاون الضروريين للوصول إلى الشفاء الكامل من الفيروسات الكبدية، وأوضحت المصادر أن المؤتمر حذر، في بيان سابق، من خطورة انتشار مرض الكبد الدهني بين الشباب، لافتة إلى ارتفاع نسبة مصابي تليف الكبد من غير متعاطي الكحوليات، معتبرة أن العدد الكبير قد ينذر بأزمة صحية واسعة الانتشار في العالم، ويجب أن تعمل على مواجهتها منظمة الصحة العالمية.ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله بعد غد الأحد، بإصدار توصيات يشارك فيها كبريات معاهد الكبد الأمريكية والأوروبية وكليات الطب الدولية إلى جانب منظمة الصحة العالمية.