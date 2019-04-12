وصل، منذ قليل، كل من الفنانين سامح حسين، محمد أسامة نجم مسرح مصر، الفنان أشرف ذكي، جمال سليمان، إيهاب فهمي، حمدي الميرغني، عمرو الليثي، صبري فواز، سامي مغاوري، إلى دار مناسبات المجمع الإسلامى بالشيخ زايد، لتقديم العزاء في الفنان الراحل محمود الجندي.

ويتقدم المستقبلين للعزاء، المقام في الشيخ زايد، أحمد الجندي نجل الفنان الراحل، وشقيقه وابن شقيقه.

وكان الفنان محمود الجندي توفي صباح أمس الخميس، عن عمر ناهز 74 عاما، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد أزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استمر فى المستشفى لما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.

وشيعت جنازة الفنان الراحل ظهر الخميس، وأدى المئات من أهالى أبو المطامير بمحافظة البحيرة، صلاة الجنازة على جثمانه، بمسجد الشيخ عبد الحكم، بمشاركة عدد من نجوم الفن، منهم الفنان فاروق الفيشاوى، والفنان بيومى فؤاد، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والنجم أحمد السقا.