وصل منذ قليل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار السابق، إلى عزاء الفنان الراحل محمود الجندي.

ووصل أيضا إلى العزاء كل من الفنانة هالة فاخر، والفنانة نجوى فؤاد والفنانة هالة صدقي والفنانة شهيرة والفنان يوسف شعبان، والمستشار شيرين فهمي، وأحمد عبدالعزيز وعلي ربيع.

ويشهد العزاء أيضًا حضور نخبة من الفنانين، منهم الفنان عمر متولي وشريف سلامة وياسر جلال ويسرا اللوزي وهنا الزاهد وأحمد فهمي وعمرو محمود ياسين، والفنان عماد رشاد.

ويتقدم المستقبلين للعزاء أحمد الجندي نجل الفنان الراحل، وشقيقه وابن شقيقه.

وكان الفنان محمود الجندي توفي صباح الخميس عن عمر ناهز 74 عاما، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد أزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استمر في المستشفى لما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.

وشيعت جنازة الفنان الراحل ظهر الخميس، وأدى المئات من أهالي أبو المطامير بمحافظة البحيرة، صلاة الجنازة على جثمانه، بمسجد الشيخ عبد الحكم، بمشاركة عدد من نجوم الفن، منهم الفنان فاروق الفيشاوى، والفنان بيومى فؤاد، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والنجم أحمد السقا.