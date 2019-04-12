يقدم "الوطن" خدمة للقراء بث مباشر لقرعة كأس الأمم الأفريقية، والتي انطلقت في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، تحت سفح الأهرامات في محافظة الجيزة.

وتنظم مصر النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

وحضر العديد من رموز الكرة في القارة السمراء والمسؤولين بمصر حفل سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية، أبرزهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الشباب والرياضة وحسن شحاتة وحازم إمام ونجم الكرة السنغالي الحاج ضيوف، والنجم الكاميروني سونج، وغيرهم.